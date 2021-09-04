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16:20 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский отреагировал на обыски в Крыму

Российские силовики увезли в неизвестном направлении первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Президент Украины Владимир Зеленский связал новую волную задержаний крымских татар в аннексированном Россией Крыму с началом работы Крымской платформы. Об этм он написал в Twitter в субботу, 4 сентября.

«Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены!», – написал глава государства.

Ранее в субботу стало известно, что в Крыму прошли обыски у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым уже открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием Джелялова силовиками РФ.

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Тэги: крым, зеленский, обыски
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