Правительство обещает упростить работу украинских предпринимателей

Правительство намерено активизировать работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей.

«Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотров более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1 636 документов», – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Также глава правительства добавил, что была создана межведомственная рабочая группа, которая до конца текущего года должна показать аналогичный результат и «убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса».

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