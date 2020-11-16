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05:24 05 Сентября 2021 0 Комментарии
Правительство обещает упростить работу украинских предпринимателей
Правительство намерено активизировать работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей.
«Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотров более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1 636 документов», – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.
Также глава правительства добавил, что была создана межведомственная рабочая группа, которая до конца текущего года должна показать аналогичный результат и «убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса».
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Тэги: бизнес, предприниматели, дерегуляция
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