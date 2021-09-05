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07:54 05 Сентября 2021 0 Комментарии
Главы МИД стран G7 обсудят с Россией и Китаем ситуацию в Афганистане
Запланирована встреча министров иностранных дел стран G7, России, Китая и других стран для обсуждения ситуации в Афганистане.
Как сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэг в эфире NHK, встреча «может произойти» 8 сентября.
Накануне была анонсирована виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Организаторами встречи выступят США и Германия.
Лидеры стран G7 в конце августа проводили встречу в видеоформате по поводу Афганистана. Они поставили перед собой три цели: помочь покинуть страну афганцам, которым грозит опасность, скоординировать взаимодействие с талибами и заставить их сформировать «инклюзивное правительство».
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Тэги: Афганистан, страны G7
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