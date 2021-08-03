Картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом выставили в его резиденции

В резиденции главы Беларуси выставили картину с Лукашенко и его сыном в бронежилетах с автоматами.

Как утверждал Александр Лукашенко, картину ему подарила дочь сотрудника его службы безопасности, обучающаяся в Академии художеств.

На картине запечатлен момент, когда во время протестов в Беларуси в конце лета прошлого года, протестующих не пустили к Дворцу независимости, куда с автоматами и в бронежилете прилетел Лукашенко с сыном.

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