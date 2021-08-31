США назвали причину победы талибов в Афганистане

Правительство в Кабуле распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица, отметил генерал.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в комментарии телеканалу Fox News назвал причину захвата Афганистана боевиками террористической организации «Талибан».

По его мнению, к захвату власти привело неверие граждан в свое правительство, а также коррупция.

«Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя», – заявил Милли.

Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица. «Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства», – подчеркнул генерал.

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