Кремль опасается вступления Украины в НАТО

В Москве в очередной раз заявили о своем желании нормализовать отношения с Киевом, но без вопросов о Крыме.

Дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам. Такую угрозу 5 сентября назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе на телеканале Россия 1.

«Первое, Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать». Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», – заявил он.

Песков также заявил, что Россия желает нормализации отношений с Украиной.

«Путин готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», – сказал чиновник.

Он отметил, что Украина хочет обсуждать Крым, но «явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», поэтому в таком виде этот вопрос для переговоров исключен. Пресс-секретарь российского президента добавил, что в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского «воз и ныне там».

Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести «перебалансировку», чтобы обеспечить свою безопасность «на сто процентов».

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