Песков посочувствовал поправившему Путина ученику

Российский лидер ошибся в названии войны, которая шла, в том числе, и на украинской территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посочувствовал школьнику, который ранее поправил Владимира Путина в беседе о Северной войне. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия-1.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – заявил спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

1 сентября во время встречи Путина с учащимися во Владивостоке школьник поправил российского президента, который назвал Северную войну Семилетней.

«Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал», – сказал Путин. Ученик поправил его, отметив, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну. «Спасибо за поправочку», – ответил президент РФ.

После этого директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева, где учится поправивший Путина мальчик, заявила, что учащийся решился на это из-за определенной наглости, которая присуща молодым.

Сам президент РФ, говоря о случившимся, отметил, что его поправка школьника никак не задели, а наоборот – порадовала.

На этой же встрече со школьниками с Путиным произошел и другой курьез. 10-летний Егор попросили российского президента подписаться на свой ютьюб-канал, однако Путину не удалось самому разобраться, чего от него хотят.

«Что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?», – отреагировал российский лидер.

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