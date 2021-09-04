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18:30 05 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии афганец напал с ножом на пожилых людей

Следствие отмечает, что задержанный, который проживает в Германии с 2016 года, страдает психическим расстройством, однако не исключается и исламистский мотив.

В Берлине в районе Вильмерсдорф 29-летний афганец напал с ножом на двух человек, сообщила городская полиция в Twitter 5 сентября.

По данным полиции, ранение получила 58-летняя женщина, которая занималась садовыми работами, а также 66-летний мужчина, который пришел на помощь раненой.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Раненных госпитализировали. Следствие отмечает, что задержанный, который проживает в Германии с 2016 года, страдает психическим расстройством, однако не исключается и исламистский мотив.

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Тэги: Германия, нападение, афганец
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