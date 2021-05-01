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Главная » Украина » Общество
19:30 05 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве прошел Марш за права животных

Участники марша собрались в парке Шевченко, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных.

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных под лозунгом «Защита слабых – дело сильных», сообщает Укринформ.

Участники марша собрались в парке Шевченко, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных. Они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.

По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции – это варварство, которому нет места в современной Украине.

Всеукраинский марш за права животных одновременно происходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции Академик Вернадский.

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Тэги: марш, защита животных
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