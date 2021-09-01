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10:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Гвинее мятежники захватили президента

Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима, атаками на демократию и права человека.

В Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде, сообщает BBC.

В заявлении Думбая говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.

Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

В руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.

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Тэги: президент, задержание, гвинея, мятежники
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