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10:00 06 Сентября 2021 0 Комментарии
В Гвинее мятежники захватили президента
Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима, атаками на демократию и права человека.
В Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде, сообщает BBC.
В заявлении Думбая говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.
Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.
В руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.
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Тэги: президент, задержание, гвинея, мятежники
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