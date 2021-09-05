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01:48 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Матч отбора на ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной прервали полицейские

Они намеревались арестовать четырех футболистов сборной Аргентины. Пока неизвестно, будет ли эта встреча доиграна.

Матч шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен.

По информации TyC Sports, встречу прервали из-за нарушения протокола по коронавирусу. На 10-й минуте на поле появились бразильские полицейские и представители Национального агентства по санитарному надзору.

Они намеревались арестовать четырех футболистов сборной Аргентины. Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо якобы пересекли границу с нарушениями. Эти игроки выступают за английские клубы. А согласно действующим в Бразилии правилам, прибывающие в страну из Великобритании должны оставаться на карантине 14 дней.

В результате аргентинские футболисты во главе с Лионелем Месси ушли в раздевалку, а бразильцы остались на поле.

Пока неизвестно, будет ли эта встреча доиграна.

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Тэги: футбол, Аргентина, Бразилия, ЧМ-2022
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