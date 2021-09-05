НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
03:28 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ООН пообещала талибам гуманитарную помощь

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на встрече с лидером «Талибана» пообещал продолжить гуманитарную помощь Афганистану.

«Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров», — заявил представитель движения Талибан Сухейль Шахин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане «надвигающееся гуманитарная катастрофа».

13 сентября ООН планирует провести конференцию по оказанию помощи Афганистана.

Источник:
Тэги: ООН, Афганистан, талибы, гуманитарная помощь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.09.2021 11:30
ЕС заявил о необходимости переговоров с талибами
ТОР
05.09.2021 10:30
США назвали причину победы талибов в Афганистане
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com