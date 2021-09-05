ООН пообещала талибам гуманитарную помощь

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на встрече с лидером «Талибана» пообещал продолжить гуманитарную помощь Афганистану.

«Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров», — заявил представитель движения Талибан Сухейль Шахин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане «надвигающееся гуманитарная катастрофа».

13 сентября ООН планирует провести конференцию по оказанию помощи Афганистана.

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