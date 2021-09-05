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03:28 06 Сентября 2021 0 Комментарии
ООН пообещала талибам гуманитарную помощь
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на встрече с лидером «Талибана» пообещал продолжить гуманитарную помощь Афганистану.
«Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров», — заявил представитель движения Талибан Сухейль Шахин.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане «надвигающееся гуманитарная катастрофа».
13 сентября ООН планирует провести конференцию по оказанию помощи Афганистана.
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Тэги: ООН, Афганистан, талибы, гуманитарная помощь
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