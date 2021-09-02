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06:33 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Юнайтед» продал футболок с именем Роналду на 60 млн долларов

Английский клуб установил рекорд, продав за 12 часов футболок с именем португальца Криштиану Роналду на 60 млн долларов.

Как сообщает Fox News, всего было продано от 300 до 400 тысяч футболок. Английский клуб получит порядка 10% от этой суммы.

Португальский нападающий подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два сезона с опцией его продления еще на один сезон.

Итальянский Ювентус заявил, что продал футболиста за 15 млн евро.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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