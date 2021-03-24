Главная » Мир » Общество
07:58 06 Сентября 2021 0 Комментарии
Сын Каддафи вышел из ливийской тюрьмы
Один из сыновей бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи.
По информации источников, вероятно, Саади Каддафи вылетел в Турцию, а оттуда отправится в Египет, где проживает его мать.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году его сын Саади бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан ливийским властям.
Его обвиняли в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райани. В апреле 2018 года апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве.
Источник:
Тэги: Ливия, Саади Каддафи
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРМакрон призвал Россию и Турцию вывести свои войска из Ливии
24.03.2021 03:52
ТОР14 украинских моряков вернулись в Украину из 3-летнего заключения
19.06.2020 15:57
ТОРМальта перехватила фальшивые динары, напечатанные в России для Ливии
30.05.2020 17:21