Сын Каддафи вышел из ливийской тюрьмы

Один из сыновей бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи.

По информации источников, вероятно, Саади Каддафи вылетел в Турцию, а оттуда отправится в Египет, где проживает его мать.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году его сын Саади бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан ливийским властям.

Его обвиняли в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райани. В апреле 2018 года апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве.

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