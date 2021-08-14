В Израиле ожидают появления коллективного иммунитета

В стране наблюдаются одновременно высокий уровень заболеваемости и вакцинации. Такая ситуация в ближайшем будущем приведет к тому, что большинство жителей приобретут иммунитет от коронавируса.

В Минздраве Израиля вечером в воскресенье, 5 сентября, заявили, что страна может достичь коллективного иммунитета от коронавируса уже через два месяца. Об этом сообщает Times of Israel.

Так, представители министерства здравоохранения сообщили, что Израиль может двигаться к коллективному иммунитету против COVID-19.

Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с высоким уровнем новых случаев COVID-19, поскольку в Израиле отмечается месяц еврейских праздников, то у страны есть хороший шанс получить коллективный иммунитет от коронавируса.

«В ближайшие месяц или два, мы достигнем ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет», – говорится в сообщении.

Жителей страны предупредили, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19. Также многие другие получат третью бустерную дозу вакцины. Это значит, что более 80% населения будут относительно защищены от болезни.

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