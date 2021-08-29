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12:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украине не избежать локдауна

Вскоре Украина покинет зеленую зону карантина и начнет усиливать ограничения, а локдаун возможен в ноябре.

В Минздраве допускают введение локдауна в Украине в ноябре из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«В ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны. Мы будем вынуждены ввести «желтую», где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», – напомнил он.

Пока нет конкретной цифры, при которой введут усиленный карантин, но Кузин считает, что избежать локдауна не удастся.

«По моему убеждению, что нет. Но если мы будем говорить о «красном» уровне опасности, то он будет не раньше ноября», – считает санврач.

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Тэги: вакцинация, covid-19, локдаун, ограниченияк, арантин
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