В Минздраве назвали условия перехода школ на «дистанционку»

В регионах, в которых установлен «желтый» или «оранжевый» уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в «красной зоне» карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в «зеленых» зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен «желтый» или «оранжевый» уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение принимает педагогический совет учебного заведения.

Если в регионе устанавливается «красный» уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

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