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Главная » Украина » Политика
18:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла делегация конгрессменов США

Американские политики намерены встретиться с президентом, главой МИД и министром обороны.

В Украину прибыла делегация Конгресса США. В программе визита  запланированы встречи с президентом и представителями правительства. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Отмечается, что в состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сасси (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама), а также конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина) .

Они встретятся с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

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Тэги: США, делегация
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