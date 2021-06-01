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18:00 06 Сентября 2021 0 Комментарии
В Украину прибыла делегация конгрессменов США
Американские политики намерены встретиться с президентом, главой МИД и министром обороны.
В Украину прибыла делегация Конгресса США. В программе визита запланированы встречи с президентом и представителями правительства. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.
Отмечается, что в состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сасси (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама), а также конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина) .
Они встретятся с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.
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Тэги: США, делегация
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