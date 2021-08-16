В Беларуси суд окончательно приговорил оппозиционеров к 10 и 11 годам колонии

Приговор огласили 6 сентября. Защита Марии Колесниковой и Максима Знака намерена обжаловать приговор.

Суд в Минске приговорил членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам колонии общего режима и Максима Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, пишет Zerkalo.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку – на срок 10 лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима», – зачитал приговор судья.

Вынесение приговора было единственной открытой частью закрытого судебного процесса.

Мария Колесникова была координатором штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а после выборов президента Беларуси в августе прошлого года стала одним из лидеров оппозиции. Максим Знак работал юристом в штабе Бабарико.

Колесникова была взята под стражу 8 сентября 2020 года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались принудительно депортировать, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт. 9 сентября 2020 года задержали Знака.

Колесниковой и Знаку предъявили обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Защита Марии Колесниковой и Максима Знака намерена обжаловать приговор

«Этот приговор незаконный и необоснованный. Он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые вменялись», – прокомментировал адвокат Знака Евгений Пыльченко.

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