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21:30 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США число жертв после урагана Ида выросло до 68 человек

По последним данным, в штате Нью-Джерси от последствий урагана погибли по меньшей мере 27 человек, в штате Нью-Йорк – не менее 17 человек.

В США число жертв урагана Ида увеличилось и составило уже 68 человек. Люди погибли в штатах Луизиана, Нью-Джерси и Нью-Йорк, сообщает CBS.

Ранее сообщалось о 45 погибших на северо-востоке страны и 14 погибших на юго-востоке.

Напомним, что ураган Ида обрушился на штат Луизиана 28 августа. По пути на северо-восток он постепенно ослаб, однако все равно принес немало бед. Регионы были подтоплены из-за продолжительных ливней.

Известно, что в Нью-Джерси от последствий урагана погибли по меньшей мере 27 человек, в штате Нью-Йорк – не менее 17 человек.

Также сообщалось, что в Новом Орлеане после урагана Ида началось массовое мародерство. Около 40 человек уже арестовали за кражи. Всего за различные преступления задержали 55 человек.

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Тэги: США, ураган
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