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Главная » Украина » Политика
19:30 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава ВР исключил возможность переименования Украины

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что название Украина устраивает 99% граждан.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность переименования Украины. Об этом он сказал на брифинге, комментируя предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать государство в Русь-Украина.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан», – заявил Разумков.

По его словам, хайповать на названии Украины – не государственная позиция.

«Не знаю, в каком состоянии люди дают такие комментарии», – сказал глава ВР.

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Тэги: ВР, Разумков
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