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08:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На шахте в «ЛНР» погибли девять человек – СМИ

Трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте Красный партизан, утверждает источник.

На неподконтрольной территории Луганской области в городе Червонопартизанск погибли девять человек на шахте Красный партизан. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в «ЛНР».

Утверждается, что трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте.

«В результате аварии погибли, предварительно, девять человек», – рассказал источник в «экстренных службах».

Он добавил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек.

«Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», – сказал источник.

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Тэги: шахта, жертвы, ЛНР
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