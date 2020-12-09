Слуга народа не выдвинет кандидата на выборах мэра Харькова

Представители политсилы могут пойти на выборы, но только как самовыдвиженцы. Они не смогут использовать символику Слуги народа.

Партия Слуга народа решила не выдвигать своего официального кандидата на выборах мэра Харькова. Об этом сказал глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамия в понедельник, 6 сентября.

«Я говорил с харьковчанами. Мы не будем выдвигать кандидата, потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться», – сказал Арахамия на брифинге по результатам съезда партии Слуга народа.

Эту информацию подтвердил и глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По его словам, представители политсилы могут пойти на выборы, но только как самовыдвиженцы.

«Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от Слуги народа могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику», – пояснил он.

Корниенко добавил, что пока в Слуге народа не определились, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.

«Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем поддерживать честную гонку», – сказал он.

Напомним, 17 декабря 2020 года многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике Шарите в результате осложнений от заболевания коронавирусом. Его похоронили в Харькове 23 декабря.

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