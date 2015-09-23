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00:51 07 Сентября 2021 0 Комментарии
Украина поздравила иудеев с Новым годом
Министерство иностранных дел Украины поздравило украинских евреев с праздником Рош ха-Шана – иудейским Новым годом.
«Поздравляем иудейскую общину Украины и иудеев мира со светлым праздником Рош ха-Шана! Пусть новый 5782 будет полон счастья, мира и согласия. Желаем всем, кто празднует, крепкого здоровья и благополучия!» – отметили в МИД.
Празднование Рош га-Шана в этом году приходится на 6-8 сентября.
Начиная с 30 августа украинские пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов, прибывших в Умань на празднование.
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Тэги: евреи, иудеи, Рош ха-Шана
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