Уголовное дело против Порошенко закрыли

Уголовное дело против Петра Порошенко, которое было возбуждено по заявлению Коломойского и расследовалось больше года, закрыто.

Адвокаты Порошенко отметили, что это дело закрыли перед визитом Владимира Зеленского в США, сообщили в пресс-службе «Евросолидарности».

«Буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США было закрыто уголовное производство, которое в свое время было зарегистрировано по заявлению Коломойского. Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они «мешали хозяйственной деятельности» Коломойского, в том, что они «изыскивали и раскрывали коммерческую тайну» Коломойского, что они «злоупотребляли властью и служебным положением», – сказал адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что производство было зарегистрировано с участием Печерского суда.

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