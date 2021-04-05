33-летний житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам. Но пациент не рассказал, зачем проглотил телефон.

Содержание аккумулятора могла вытечь и серьезно повредить желудочно-кишечный тракт.

Достать мобильник врачам удалось лишь с помощью хирургического вмешательства. Желудок не разрезали, так как гаджет изъяли по частям.

При этом, что стало причиной такого поступка мужчины, неизвестно.

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