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Главная » Мир » Происшествия
06:21 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Житель Косово проглотил мобильный телефон

33-летний житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам. Но пациент не рассказал, зачем проглотил телефон.

Содержание аккумулятора могла вытечь и серьезно повредить желудочно-кишечный тракт.

Достать мобильник врачам удалось лишь с помощью хирургического вмешательства. Желудок не разрезали, так как гаджет изъяли по частям.

При этом, что стало причиной такого поступка мужчины, неизвестно.

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Тэги: Косово, мобильный телефон
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