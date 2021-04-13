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Главная » Мир » Религия
08:51 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Священнику РПЦ, который критиковал патриарха Кирилла, запретили проводить службы

Он опубликовал ролик с призывом к патриарху Кириллу и другим представителям РПЦ задекларировать свои доходы и имущество.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении настоятеля храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова «за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви», следует из указа, опубликованного на официальном сайте Чувашской митрополии.

«Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», — сказано в документе.

Среди конкретных проступков Романа Степанова в указе упомянуты развод с женой и »блудное сожительство с другой женщиной», использование положения священника в корыстных целях, а также употребление наркотиков.

4 сентября Степанов опубликовал ролик с призывом к патриарху Кириллу и другим представителям РПЦ задекларировать свои доходы и имущество.

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Тэги: РПЦ, патриарх Кирилл, священник
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