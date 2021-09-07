ГБР проверит полицию из-за Днепровского университета

Причиной послужило незаконное прекращение уголовного производства относительно хищений в Днепровском национальном университете им. О. Гончара.

Как заявляет руководитель общественной организации Южного региона Украины «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Шевченко, полиция не проводила следственных действий, не вызывала на опрос заявителя, журналистов, которые выявили факты хищений.

Общественник утверждает, что в феврале прошлого года Жовтневый суд Днепра вынес решение понудить Соборное отделение полиции внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о финансовых правонарушениях в ДНУ. «В результате наших усилий полиция внесла сведения о преступлении в ЕРДР с нарушением сроков. Но фактически расследование не проводилось», – говорит Анатолий Шевченко.

Суд обязал полицию расследовать финансовые схемы в Днепровском университете

В связи с этим общественники обратились с жалобой в МВД за разъяснением, почему сотрудники Соборного отделения полиции саботируют расследований финансовых нарушений в Днепровском национальном университете.

«Только после обращения к Авакову нам ответили, что дело прекращено, – поясняет Анатолий Шевченко. Меня, как заявителя на опрос не приглашали, журналистов, выявившие факты хищений в Днепровском национальном университете, не опрашивали. Убежден, что выемка документов в университете не производилась, должностные лица ДНУ не давали показания».

Руководитель антикоррупционной организации полагает, что сотрудниками полиции совершено должностное преступление. Дать правовую оценку действиям полицейским должны в Государственном бюро расследований. Куда будет направлено соответствующее заявление.

Анатолий Шевченко подчеркивает, до момента, когда суд понудил полицию внести сведения в ЕРДР о финансовых правонарушениях в ДНУ, он и его коллеги из другой общественной организации дважды обращались в полицию с заявлением расследовать представленные эпизоды. Однако полиция Соборного отделения полиции отказывалась это делать.

Полиция Днепра отказалась расследовать хищения в Днепровском университете