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Главная » Мир » Политика
13:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФСБ считают, что взрыв на газопроводе в Крыму организовала украинская разведка

Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

ФСБ России заявляет, что за взрывом на газопроводе в аннексированном Крыму стоит украинская разведка, пишет ТАСС во вторник, 7 сентября.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис»)», - говорится в сообщении.

Утверждается, что исполнителям «диверсии» обещали около 2 тысяч долларов.

«По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали в Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу», - заявляют в ФСБ.

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Тэги: крым, фсб россии, взрыв газопровода, украинская разведка
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