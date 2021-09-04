ФСБ считают, что взрыв на газопроводе в Крыму организовала украинская разведка

Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

ФСБ России заявляет, что за взрывом на газопроводе в аннексированном Крыму стоит украинская разведка, пишет ТАСС во вторник, 7 сентября.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис»)», - говорится в сообщении.

Утверждается, что исполнителям «диверсии» обещали около 2 тысяч долларов.

«По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали в Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу», - заявляют в ФСБ.

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