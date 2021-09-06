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15:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада возобновила работу после каникул

Парламент возвращается к работе после почти двухмесячных летних каникул. Разумков открыл шестую сессию.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 7 сентября, открыл шестую сессию парламента девятого созыва, которая продлится до 21 января.

После летних каникул в зале зарегистрировались 285 народных депутатов.

«Не буду говорить, что сессия будет судьбоносной, ибо любая сессия важна для государства … Но эта сессия несколько отличается от других. Мы на экваторе – это фактически половина нашей каденции», – сказал Разумков.

Он отметил, что парламент еще не сделал достаточно для улучшения жизни людей.

«Должны сконцентрировать внимание на законах, которые смогут улучшить социальные условия существования граждан, обеспечить трудовые отношения, и главное – тарифный вопрос», – отметил Разумков.

Среди других приоритетов он назвал вопрос экономического роста, бюджет на 2022 год, который в Раде ждут от Кабмина до 15 сентября. Кроме того, на повестке депутатов реформа правовой системы.

В частности, на следующей пленарной неделе планируют рассмотреть проекты законов о налогах (№5600), об олигархах (№5599) и о реформе СБУ (3196-е).

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Тэги: работа, ВР, Разумков
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