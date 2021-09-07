В Верховной Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями.

Парламенту предлагают направить обращение в Совет безопасности ООН с просьбой признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать террористическими организациями Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба России.

Проектом предлагается обратиться в Совбез ООН с просьбой о признании ФСБ и ГРУ террористами.

Авторами законопроекта являются нардепы от Слуги народа и группы За будущее.