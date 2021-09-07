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17:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Верховной Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями.

Парламенту предлагают направить обращение в Совет безопасности ООН с просьбой признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать террористическими организациями Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба России.

Проектом предлагается обратиться в Совбез ООН с просьбой о признании ФСБ и ГРУ террористами.

Авторами законопроекта являются нардепы от Слуги народа и группы За будущее.

Текст постановления пока отсутствует.

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Тэги: Верховная Рада, ФСБ, гру, террористическая организация
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