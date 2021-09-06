Школы готовятся к переходу на дистанционное обучение
Со следующей недели все учебные заведения, в которых привито менее 80% сотрудников, уйдут на удаленку.
В Украине школы готовятся вернуться к удаленному обучению из-за перехода страны в желтую зону карантина со следующей недели.
Согласно правилам Минздрава, работать в желтой зоне карантина смогут только те образовательные учреждения, в которых привито не менее 80% сотрудников. А по данным Минздрава на 7 сентября, вакцинировано менее 60% от общего количества сотрудников системы образования, пишет РБК-Украина.
Так, прививки сделали:
- 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования – 54,2% от общего количества;
- 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования – 58,2% от общего количества;
- 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования – 52,2% от общего количества.
Тем временем в регионах местные власти уже начали предупреждать о закрытии школ на карантин. С такими заявлениями выступили в Ровенской и Сумской областях.
Как рассказал глава ОГА Виталий Коваль, в Ровно ни одно из 106 учебных заведений не преодолело отметку в 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.
В целом в Ровенской области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях. В 178 учреждениях уровень вакцинации составляет 60-80%, в 406 учреждениях – 30-60%.
Из-за низких показателей вакцинации педагогов о закрытии большинства школ предупредил глава Сумской ОГА Дмитрия Живицкий.