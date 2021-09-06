Школы готовятся к переходу на дистанционное обучение

Со следующей недели все учебные заведения, в которых привито менее 80% сотрудников, уйдут на удаленку.

В Украине школы готовятся вернуться к удаленному обучению из-за перехода страны в желтую зону карантина со следующей недели.

Согласно правилам Минздрава, работать в желтой зоне карантина смогут только те образовательные учреждения, в которых привито не менее 80% сотрудников. А по данным Минздрава на 7 сентября, вакцинировано менее 60% от общего количества сотрудников системы образования, пишет РБК-Украина.

Так, прививки сделали:

157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования – 54,2% от общего количества;

380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования – 58,2% от общего количества;

44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования – 52,2% от общего количества.

Тем временем в регионах местные власти уже начали предупреждать о закрытии школ на карантин. С такими заявлениями выступили в Ровенской и Сумской областях.