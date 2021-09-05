«Талибан» назначил временное правительство

Временным главой правительства Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем мулла Абдул Гани Барадар.

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» во вторник, 7 сентября, объявило состав своего правительства, сообщает телеканал Ariana News.

Так, исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет мулла Абдул Гани Барадар.

Министром обороны Афганистана назначен сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид.

Главой МВД Афганистана назначен сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани назначен

Министром культуры и информации назначили Забихуллу Муджахида.

Мулла Амир Хан Муттаки назначен министром иностранных дел.

Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

Министром экономики назначен Мохаммад Ханиф.

В «Талибане» отметили, что объявленный состав правительства – временный.

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