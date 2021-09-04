Костел святого Николая в Киеве предлагают вернуть католикам

Костел святого Николая – римско-католический костел в Киеве. Построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступают за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве в собственность римско-католической церкви.

Об этом сообщается на сайте совета по итогам встречи с народными депутатами.

«Передача храма в собственность церкви позволит наконец реконструировать храм, который является памятником архитектуры, спасти от нынешнего аварийного положения и последствий недавнего пожара», – говорится в сообщении.

Сейчас в костеле расположена государственная организация «Национальный дом органной и камерной музыки Украины».

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению этого уникального музыкального инструмента.

Костел святого Николая – римско-католический костел в Киеве, один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.