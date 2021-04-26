В Чехии боевика ДНР приговорили к 20 годам тюрьмы

Городской суд столицы Чехии Праги приговорил к 20 годам в тюрьме усиленного режима 48-летнего Иржи Урбанека.

Приговор вынесен заочно, поскольку боевик находится в розыске.

Как утверждает обвинение, Урбанек с позывным «Бегемот» выехал в Украину в 2015 году и участвовал в боевых действиях, по крайней мере, до конца января 2018 года, в частности, в Марьинке, Спартаке и Красногоровке.

Мать и брат осужденного отказались свидетельствовать в этот день в суде, но в материалах дела есть их показания, которые они давали полиции и в которых они подтвердили, что знают о пребывании Урбанека в Украине.

По сообщениям чешских агентств, Иржи Урбанек является уголовником-рецидивистом: ранее уже был осужден в Чехии 13 раз, в том числе за мошенничество с недвижимостью, кражи.

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