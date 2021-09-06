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03:09 08 Сентября 2021 0 Комментарии
«Манчестер Юнайтед» будет платить «Ювентусу» за Роналду еще пять лет
Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу.
Один из двух самых громких трансферов этого лета – это переход Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу, а будет выплачивать деньги в течение пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
МЮ ежегодно будет выплачивать по 3 млн евро, а также 8 млн евро будут включены в виде бонусов.
В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.
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Тэги: футбол, Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
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