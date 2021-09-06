НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
03:09 08 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Юнайтед» будет платить «Ювентусу» за Роналду еще пять лет

Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу.

Один из двух самых громких трансферов этого лета – это переход Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу, а будет выплачивать деньги в течение пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

МЮ ежегодно будет выплачивать по 3 млн евро, а также 8 млн евро будут включены в виде бонусов.

В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Источник:
Тэги: футбол, Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2021 06:33
«Манчестер Юнайтед» продал рекордное количество футболок с именем Роналду
ТОР
02.09.2021 01:17
Роналду – лучший бомбардир в истории футбольных сборных
ТОР
27.08.2021 15:28
Роналду уходит из «Ювентуса»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com