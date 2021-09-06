«Манчестер Юнайтед» будет платить «Ювентусу» за Роналду еще пять лет

Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу.

Один из двух самых громких трансферов этого лета – это переход Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро. Однако, клуб с «Олд Траффорд» не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу, а будет выплачивать деньги в течение пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

МЮ ежегодно будет выплачивать по 3 млн евро, а также 8 млн евро будут включены в виде бонусов.

В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

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