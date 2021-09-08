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06:20 08 Сентября 2021 Просмотров 741   КомментариевКомментарии

Украинская певица снялась для Playboy

Кристина Соловий в интервью журналу Playboy Ukraine сказала, чувствует себя достаточно красивой, чтобы позволить откровенные фото.

Кристина рассказала изданию о своем взрослении и пути к удовлетворению от жизни, а также приняла участие в съемке, автором которой стала модный фотограф Соня Плакидюк.

Кристина призналась, что сейчас чувствует себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить откровенные фото и видео «ради собственного удовольствия».

«Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец карьерой. Мое тело – мое дело», – заявила звезда.

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Тэги: СМИ, Playboy, певица
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