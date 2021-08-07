Российский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Его отвезли в больницу с повышенной температурой – более 38 градусов. По его словам, «лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная, прогноз оптимистичный».

По информации Mash, болезнь у Киселева началась с сухого кашля, повышенной температуры и нехватки воздуха.

«Телеведущий работал – до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат», – сказано в сообщении.

Сейчас Киселев находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей. Степень поражения легких – 25–50%.

Известно, что Киселев сделал прививку от коронавируса, по его словам вакциной российского производства «Спутник V».

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