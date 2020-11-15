Трамп опять намерен баллотироваться на пост президента

У Трампа укрепился интерес к выборам после снижения рейтингов Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской компании 2024 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Politico.

Издание отмечает, что Трамп в последнее время стал более активно принимать участие в телеэфирах, а его штаб стал чаще размещать политическую рекламу.

По словам источников издания, принять такое решение Трампа подстегнуло снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.

Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным газеты, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего хозяина Белого дома.

«Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане», – ссылается на его слова Politico.

Бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет снова участвовать в выборах на 99% – 100%.

«Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор», – отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.

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