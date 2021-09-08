Как подобрать хостинг для сайта

Нужно, чтобы хостинг тянул ваши нагрузки, был достаточно защищенным, и вы могли получить помощь с любыми возникающими вопросами. Если эти три требования выполнены за приемлемый бюджет, то размещение вам подходит.

Нужно, чтобы хостинг тянул ваши нагрузки, был достаточно защищенным, и вы могли получить помощь с любыми возникающими вопросами. Если эти три требования выполнены за приемлемый бюджет, то размещение вам подходит.

На какой хостинг обратить внимание

Обычно купить хостинг для сайта означает заказать виртуальный хостинг. Это – размещение множества проектов на одном мощном сервере. У каждого пользователя есть аккаунт, в котором он может строить свой сайт, и к которому нет доступа ни у кого. При этом хостинги делят ресурсы машины, работают на одной операционной системе, и их обслуживание ложится на провайдера, так как пользователи не получают прав root, не могут перезагружать свой виртуальный сервер отдельно от остальных, и их возможности по установке ПО ограничены.

О чем спросить провайдера



При этом виртуальный хостинг для сайта удобен как раз тем, что неопытный веб-мастер будет занят только собственно администрированием своей интернет-площадки, а думать об обслуживании не понадобится.

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Размещать сайт таким образом выгодно, потому что виртуальный хостинг – самый дешевый платный хостинг сайта. Именно за счет ограниченных возможностей и сравнительно небольшой мощности, его может использовать одновременно множество проектов, и каждый покупает небольшой пакет трафика и пространства на диске. Виртуальный хостинг подходит любым маломощным проектам – блогам, маленьким интернет-магазинам, визиткам и лендингам. Его основные преимущества – удобство и дешевизна.

Зачастую к такому виртуальному хостингу предлагают предустановленный движок, так что можно сразу приступать к работе над сайтом.

Если же у проекта есть потребность в установке особого ПО, предполагается большой трафик на сайт или другие сложности, можно подобрать хостинг из других вариантов:

виртуальный выделенный сервер (VPS). Это – полная имитация отдельно стоящей машины, которую можно перезагружать и настраивать по собственным потребностям. Виртуальные выделенные серверы бывают довольно мощными, практически как физические, и кроме того, на них меньше влияют перегрузки соседей, тогда как виртуальный хостинг может медленнее работать при повышенной посещаемости в целом на физическом сервере;

облачный сервер. Это – вариант виртуального сервера, только размещенный в облаке. Его работа поддерживается множеством обычных серверов. Конкретного объема выбираемых ресурсов, как при продаже других видов хостинга, нет. Вы платите только за фактически потребленную мощность, трафик, и увеличить или уменьшить их можно в любой момент. Облако в целом намного надежнее, так как при проблемах с одним сервером нагрузка перераспределяется на другие, и можно создавать свою систему безопасности;

физический выделенный сервер. Этим вариантом сейчас пользуются реже, чем уже названными решениями, но бывают случаи, когда он реально необходим.

Чем мощнее сервер или виртуальный сервер, чем больше административных прав передается пользователю, тем меньше ограничений на трафик и тонкие настройки. Однако это значит, что хостинг будет стоить дороже, а умений для администрирования понадобится тоже больше. Имеет смысл выбирать размещение чуть просторнее, чем надо сейчас, чтобы было куда развиваться, и вместе с тем не пришлось переплачивать за лишние ресурсы.

О чем спросить провайдера

Удобство и стабильность работы зависят от хостера. Вот несколько вопросов, ответы на которые стоит иметь, чтобы выбрать хороший хостинг. Некоторые имеет смысл задать провайдеру, а некоторые ответы можно найти на его сайте.

Во-первых, важно знать, как работает поддержка. Если вы делаете свой первый проект, вам очень важен саппорт на родном языке, в идеале – круглосуточный. Попробуйте просто написать в поддержку провайдера ночью или в выходной и посмотреть, как вам ответят. Очень хорошо, если у него есть также база знаний, в которой легко найти нужные ответы, не обращаясь в поддержку, когда вопрос часто встречающийся или простой.

Во-вторых, где находятся дата-центры, и какие они. Хороший вариант, если вы сможете физически разместить проект поблизости от целевой аудитории. Кроме того, смотрите на работу техники. Хороший хостинг доступен по крайней мере 97 процентов времени, а неполадки исправляются очень быстро. С другой стороны, вас должно насторожить обещание бесперебойной работы 100% времени: так просто не бывает.

Перед тем, как выбрать хостинг сайта, спросите, что произойдет, если вам не хватит закупленных ресурсов. Как быстро вы сможете добавить дисковое пространство или трафик?

В дополнение к хостингу провайдеры часто предлагают возможность приобрести SSl-сертификат, доменное имя.