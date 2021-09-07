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14:30 08 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине приняли закон о виртуальных активах

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет один миллиард гривен. Все это находится в тени, отметил министр цифровой трансформации.

Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3637 О виртуальных активах, который легализирует использование виртуальных активов в стране. Законопроект поддержали 276 парламентариев.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект:

  • должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников,
  • регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов,
  • определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. Это касается хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода.

«В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги», - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он выразил уверенность, что теперь благодаря закону это урегулируется.

Будут созданы выгодные прозрачные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Федоров считает, что теперь будет пополняться бюджет за счет налогов, а предприниматели будут чувствовать себя защищенными.

«Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы – Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них», – добавил министр.

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Тэги: Верховная Рада, законопроект, криптоваюта
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