ЕС продлил санкции против России

Представители ЕС без обсуждения в очередной раз продлили действие санкций за дестабилизацию и подрыв суверенитета Украины.

Комитет постоянных представителей Евросоюза в среду, 8 сентября, продлил на полгода санкции за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале.

Данные санкции ЕС регулярно продлеваются с марта 2017 года.

На данный момент в санкционном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц.

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