СБУ готовится к угрозам и вызовам со стороны России

Главными угрозами Украине в ближайшие месяцы в СБУ называют учения Запад-2021, выборы в России и «фейковые» протесты.

В ближайшие месяцы перед Украиной стоит ряд вызовов и угроз, считают в СБУ. Чего ждать текущей осенью рассказал глава службы Иван Баканов, пишет РБК-Украина. Главными угрозами он считает военные учения Запад-2021, выборы в Госдуму России и организацию «фейковых» протестов.

«В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача – противодействовать таким попыткам», – заявил Баканов.

Среди других «осенних вызов» он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет «фейковые» акции протеста.

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