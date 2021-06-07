СБУ готовится к угрозам и вызовам со стороны России
Главными угрозами Украине в ближайшие месяцы в СБУ называют учения Запад-2021, выборы в России и «фейковые» протесты.
В ближайшие месяцы перед Украиной стоит ряд вызовов и угроз, считают в СБУ. Чего ждать текущей осенью рассказал глава службы Иван Баканов, пишет РБК-Украина.
Главными угрозами он считает военные учения Запад-2021, выборы в Госдуму России и организацию «фейковых» протестов.
«В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача – противодействовать таким попыткам», – заявил Баканов.
Среди других «осенних вызов» он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет «фейковые» акции протеста.