НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
19:00 08 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина на 80% готова к отопительному сезону

Местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

В Украине готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он отметил, что местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Так же органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду.

«Правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Нафтогаз предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону», – заявил Премьер-министр.

Источник:
Тэги: Шмыгаль, отопительнй сезон, теплокоммунэнерго
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.09.2021 10:00
В Нафтогазе члены Набсовета подают в отставку
ТОР
05.09.2021 09:00
Остаток средств в госказне резко вырос
ТОР
26.08.2021 18:00
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украина на 80% готова к отопительному сезону

19:00  Украина

МОЗ хочет ослабить карантин для вакцинированных

18:00  Украина

СБУ готовится к угрозам и вызовам со стороны России

17:00  Украина

Рада просит не признавать российские выборы в Крыму

16:00  Украина

ЕС продлил санкции против России

15:00  Мир

В Украине приняли закон о виртуальных активах

14:30  Украина

Как подобрать хостинг для сайта

13:28  Мир

Функции и программы, которые должны быть у хорошей варочной панели

13:16  Мир

Почему среди украинцев популярны вапорайзеры?

13:11  Мир

На Донбассе сепаратисты дистанционно минировали территорию

13:00  Мир

Трамп опять намерен баллотироваться на пост президента

12:00  Мир

В Украине не расследуют старые коррупционные схемы в системе образования, – общественник

11:46  Украина

ЕС осудил обыски и аресты в Крыму

11:00  Мир

В Нафтогазе члены Набсовета подают в отставку

10:00  Украина

«Талибан» назначил временное правительство

09:00  Мир

17-летнего украинца будут судить за надругательство над флагом

08:31  Украина

Российский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом

07:30  Мир

Новости | NetGameSlots.com