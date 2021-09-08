Украина на 80% готова к отопительному сезону

Местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

В Украине готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он отметил, что местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Так же органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду.

«Правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Нафтогаз предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону», – заявил Премьер-министр.

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