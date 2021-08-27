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00:22 09 Сентября 2021 0 Комментарии
Глава МЧС России погиб во время учений
Его поездка была связана с масштабными учениями в Арктической зоне. Он должен был лично контролировать выполнение учебных задач.
МЧС РФ сообщил. что Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека.
Издание РБК пишет, что министр погиб во время съемок учебного фильма для МЧС. Сотрудник съемочной группы поскользнулся на выступе, а Зиничев попытался его удержать и не смог – оба упали и погибли.
Зиничев находился с рабочим визитом в городе Норильск на севере России.
Зиничеву было 55 лет, он находился в должности с 2018 года.
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Тэги: министр, МЧС РФ
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