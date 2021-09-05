Украина в товарищеском матче упустила победу над Чехией

В городе Пльзень состоялся товарищеский поединок между сборными Чехии и Украины, который завершился вничью – 1:1.

Хозяева поля с первых же минут встречи стали активно продвигаться к штрафной соперника и создавать моменты. Уже на 3-й минуте они могли забить, но передачу со штрафного на Соучека сумел прервать Бойко.

На 8-й минуте у чехов был практически стопроцентный шанс поразить ворота сборной Украины – Тецль ушел от Кривцова, затем обыграл Бойко и с острого угла пробил. Мяч летел прямо в ворота, но тут вмешался Кривцов – от его ноги мяч попал в штангу, и по касательной отлетел за пределы поля, прокатившись прямо около штанги.

Затем последовали попытки Садилека и Крала отправить мяч в сетку, но безрезультатно. Первые 25 минут чехи тотально доминировали – и по владею мячом, и по количеству опасных моментов, но затем украинцы перевернули ход игры в свою пользу.

На 27-й минуте дебютант сборной Украины Виктор Корниенко получил мяч от Тымчика на углу штрафной и пробил точно под перекладину – 0:1.

Забитый мяч воодушевил команду Петракова, и украинцы стали более активно проявлять себя в атаке. Практически сразу «желто-синие» могли удвоить преимущество, но Тымчик не попал, а затем был удар Ярмоленко в ближний угол, но мяч поймал голкипер.

Около десяти минут Украина настойчиво атаковала и заставляла чехов нервничать, но затем игра немного снизила темп. В итоге на перерыв сборная Украины ушла с минимальным преимуществом.

Уже на старте второго тайма наставники команд совершили замены, и, как впоследствии окажется, одна из замен стала ключевой для Чехии – именно Матей Выдра принес команде ничью.

На 90+4 минуте встречи, когда до конца спарринга оставались считанные секунды, Соболь допустил ошибку, вытолкнув мяч на линию штрафной. Его подхватил Выдра, который мощно пробил под перекладину – 1:1. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

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