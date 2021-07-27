Ученые назвали три причины стихийных бедствий на планете

Ученые из Института безопасности окружающей среды и человека (UNU-EHS) в Бонне проанализировали десять разрушительных событий 2020-2021 годов

Ученые зафиксировали множество взаимосвязей. Во многих случаях бедствия были спровоцированы одними и те же антропогенными факторами.

Авторы приводят в пример недавнюю волну тепла в Арктике и волну холода в Техасе. По их словам, повышение температуры в Арктике дестабилизирует полярный вихрь – вращающуюся массу холодного воздуха над Северным полюсом. Это направляет более холодные воздушные потоки в сторону Северной Америки. Таким образом, перепады температур в Арктике затрагивают такие удаленные места, как американский штат Техас с его обычно теплым климатом.

В докладе, озаглавленном «Взаимосвязанные риски стихийных бедствий» («Interconnected Disaster Risks «), называются три конкретные причины, которые стали причиной большинства изученных катастроф: парниковые газы, неадекватное управление рисками стихийных бедствий и недостаточный учет экологических издержек и выгод при принятии политических решений.

Авторы доклада призвали мировое сообщество воспринимать стихийные бедствия как глобальные проблемы и решать их сообща.

«Наши действия имеют последствия для всех нас, но хорошая новость в том, что взаимосвязаны не только проблемы, но и решения», – говорит старший научный сотрудник Джек О’Коннор, один из ведущих авторов доклада.

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