Главная » Украина » Происшествия
08:22 09 Сентября 2021 0 Комментарии
В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19
За сутки в Украине обнаружили более 3600 инфицированных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 9 сентября.
Суточный показатель заболеваемости резко вырос, днем ранее обнаружили 2772 случая заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 306 939 человек, из них 2 217 563 выздоровели, летальных исходов — 54 175.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Пока все регионы находятся в зеленой зоне, уже на следующей неделе они могут перейти в желтую.
Источник:
Тэги: коронавирус
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом
08.09.2021 07:30
ТОРВ Индии от COVID-19 умер уже пятый католический епископ
02.09.2021 12:20
ТОРВ России создали еще одну вакцину против COVID-19
02.09.2021 08:56