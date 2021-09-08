В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

За сутки в Украине обнаружили более 3600 инфицированных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 9 сентября.

Суточный показатель заболеваемости резко вырос, днем ранее обнаружили 2772 случая заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 306 939 человек, из них 2 217 563 выздоровели, летальных исходов — 54 175.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Пока все регионы находятся в зеленой зоне, уже на следующей неделе они могут перейти в желтую.

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