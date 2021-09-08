Талибы запретили женщинам Афганистана заниматься спортом

Об этом заявил в среду заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским изданием SBS News.

Талибы запретили женщинам, в том числе участницам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане.

Ахмадулла Васик сказал, что в случае, если бы женщины были допущены к занятиям спортом, их лица и тела оказались бы открытыми, а ислам этого не допускает.

По его словам, талибы согласны с тем, что женщины вправе совершать прогулки по мере необходимости, однако спорт, считает он, не является необходимым для женской части населения.

В августе Васик дал согласие на поездку мужской сборной Афганистана по крикету в Австралию для участия в отборочном матче, который состоится в конце года.

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