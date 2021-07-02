В Кабмине прокомментировали выдачу российских паспортов на Донбассе

Украина не намерена признавать российские паспорта украинских граждан на Донбассе. В Кабмине таких людей назвали «заложниками».

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинцы с российскими паспортами после деоккупации смогут покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, уехав в РФ, однако их российские документы Украина не признает. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

«Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о «русском мире» и использовать как повод для «защиты своих граждан». Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск», – отметил глава министерства,

Также Резников назвал таких людей «заложниками» и отметил, что на планы по реинтеграции Донбасса «чужие паспорта в карманах наших граждан» не повлияют.

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